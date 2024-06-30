Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах в акватории порта

Учения по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА пройдут 1 июля с 11:00 до 13:00, а также с 21:00 до 23:00.

«Запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в МЦУ Новороссийска.

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