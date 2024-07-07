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Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах утром и вечером 8 июля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-ob-uchebnyh-strelbah-utrom-i-vecherom-8-iyulya
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах утром и вечером 8 июля
Фото Алины Сорокиной, «Кубань 24»

В понедельник 8 июля силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения в акватории морского порта города-героя.

Военные будут оттачивать действия по отражению атак безэкипажных катеров и дронов. Планируют провести стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

В связи с этим со стороны моря жители и гости города могут услышать звуки стрельбы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает МЦУ Новороссийска.

Туристов и горожан просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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