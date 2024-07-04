Власти Новороссийска заявили о безопасности патриотической подсветки многоэтажек

Заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков 3 июля сообщил о том, что патриотическая подсветка многоэтажных домов на улице Видова не несет угрозы жителям в случае возможной воздушной атаки.

Вице-мэр объяснил местных жителям, что для современных средств поражения световая подсветка не является демаскирующим признаком.

«Мы, как красная тряпка для быка! Отключение патриотической подсветки на доме не способствует безопасности. А вот криминальным элементам кромешная тьма будет на руку», — написал Александр Яменсков в своем Telegram-канале.

Замглавы города-героя призвал новороссийцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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