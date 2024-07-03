В акватории Черного моря у Новороссийска пресекли атаку безэкипажных катеров

Ночью 3 июля в акватории Черного моря около Новороссийска дежурными огневыми средствами были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении города-героя.

«Около трех часов начала звучать сирена — сигнал «Внимание всем». Об атаке сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Он просил соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие и уйти с открытого пространства около моря. В районе набережной от улицы Исаева до Алексино на один час было ограничено движение. На территории Новороссийска угрозу атаки безэкипажных катеров отменили в половину пятого утра. В пабликах появились фейки, их быстро опровергли. Сам Яменсков подчеркнул, что аккаунт из чата исключен, информация передана в правоохранительные органы. Жители панике не поддались», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

Позже Министерство обороны России опубликовали кадры отражения вражеской атаки. На них видно, как военнослужащие дежурными огневыми средствами военно-морской базы в акватории Черного моря уничтожают безэкипажные катера ВСУ. Обе цели были успешно поражены.

Из-за угрозы атаки были перекрыты входы на пляжи и набережную. Сейчас все ограничения сняты.

«К 9 утра сегодняшнего дня провели обследование акватории и прибрежной полосы нашей Цемесской бухты. Выявили, что ничего не угрожает ни жизни, ни здоровью нашего населения и отдыхающих нашего города. Сотрудники администрации проводят поквартирный обход в соответствии с заявлениями», — говорит глава Новороссийска Андрей Кравченко.

На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях. Пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за атаки безэкиапажных катеров в Новороссийске до 9:00 закрыли пляжи и набережные.