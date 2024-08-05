Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах и взрывах 5 и 6 августа

В акватории морского порта Новороссийск 5 августа с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 дежурные силы военно-морской базы проведут учения.

Во время них военные отработают отражение атаки безэкипажных катеров и беспилотников. В связи с этим жители города могут слышать звуки выстрелов из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Кроме того, 6 августа с 13:00 до 15:00 на цементном заводе «Пролетарий» будут проводить взрывные работы.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных источников, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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