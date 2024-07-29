Морскую мину 1938 года уничтожили в акватории Новороссийска
Происшествия
29.07.2024 20:06
Водолазы Новороссийской военно-морской базы обнаружили взрывоопасный предмет в Цемесской бухте еще 19 июля.
Морская противокорабельная якорная мина образца 1938 года находилась на глубине 22 метров в акватории в районе входа в военную гавань порта Новороссийск. Взрывоопасный предмет уничтожили 29 июля.
«Благодарю водолазов НВМБ, сотрудников ГО и ЧС, МВД, НМП, и ГИМС за оперативное выполнение комплекса мер по предотвращению чрезвычайной ситуации», — написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
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