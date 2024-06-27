Три мины времен войны нашли туристы на пляже под Анапой
Происшествия
27.06.2024 11:40
Специалисты Росгвардии за прошлую неделю обследовали и уничтожили более 10 обнаруженных жителями и отдыхающими боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
В Анапе на одном из пляжей Бугазской косы туристы заметили в песке ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас. На место вызвали правоохранителей. Взрывотехники обследовали место и извлекли на поверхность три минометные мины калибра 82 мм.
В хуторе Междуреченском Павловского района около реки Тихонькой рыбак нашел 122 мм артиллерийский снаряд.
В Абинске на берегу реки Абин местные жители нашли ручную гранату Ф-1.
Обнаруженные боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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