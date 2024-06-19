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Ржавый снаряд времен войны нашли во время строительства дороги в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rzhavyj-snaryad-vremen-vojny-nashli-vo-vremya-stroitelstva-dorogi-v-gelendzhike
Ржавый снаряд времен войны нашли во время строительства дороги в Геленджике
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

В региональное управление Росгвардии поступила информация о том, что во время дорожно-строительных работ обнаружен подозрительный предмет, похожий на боеприпас.

Боеприпас обнаружил рабочий около одного из садоводческих товариществ Геленджика. На место прибыли специалисты ОМОН «Шторм-Юг» (на транспорте) и осмотрели боеприпас. Установили, что это 152-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Взрывотехники Росгвардии вывезли боеприпас в карьер и уничтожили, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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