Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах 2 февраля

Силы Новороссийской военно-морской базы 2 февраля будут проводить учения в в акватории морского порта Новороссийск.

Учения со стрельбами пройдут с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей Новороссийска призвали сохранять спокойствие, следить за сообщениями средств массовой информации, радио и телевидения, а также не паниковать и доверять только официальным источникам информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в порту Туапсе 2 февраля пройдут стрельбы. На период проведения стрельб закроют движение маломерных плавсредств и судов в морпорту Туапсе.