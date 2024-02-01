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В порту Туапсе 2 февраля пройдут стрельбы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-portu-tuapse-2-fevralya-projdut-strelby
В порту Туапсе 2 февраля пройдут стрельбы
Фото пресс-службы администрации Туапсе

В этот день в акватории морского порта силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения.

Практические действия с тренировочными стрельбами пройдут с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00. Из-за этого 2 февраля закроют движение маломерных плавсредств и судов в морпорту Туапсе.

Жителей и гостей города попросили соблюдать спокойствие при звуке выстрелов и доверять информации только из официальных источников, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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