В порту Туапсе 2 февраля пройдут стрельбы

В этот день в акватории морского порта силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения.

Практические действия с тренировочными стрельбами пройдут с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00. Из-за этого 2 февраля закроют движение маломерных плавсредств и судов в морпорту Туапсе.

Жителей и гостей города попросили соблюдать спокойствие при звуке выстрелов и доверять информации только из официальных источников, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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