Жителей Новороссийска предупредили о звуках выстрелов в городе 22 ноября

В субботу на новороссийском «Квадрате» — неофициальное название стоянки на проспекте Ленина — покажут театрализованную реконструкцию боя.

Мероприятие пройдет 22 ноября в рамках военно-патриотической акции «Отечество, долг и честь». Уточняется, что во время представления будут слышны выстрелы из холостых орудий.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие при звуках стрельбы, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: жителей Сочи предупредили об учебных стрельбах в трех районах города 21 ноября. Плановые учения в акватории Сочинского морского порта уже завершились. Вечером стрельбы переместятся в район села Пластунка, где будут идти с 18:00 до 21:00. Завершатся учения в порту Имеретинский поздним вечером и займут один час — с 22:00 до 23:00.

