Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы 19 августа

Об этом сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков в соцсетях.

Учения будут проходить в городе-герое 19 августа с 11:00 до 13:00.

«Силами НВМБ будет проводиться проверка практических действий по отражению нападения безэкипажных катеров с выполнением стрельб. Сохраняем спокойствие!» — написал Яменсков во «ВКонтакте».

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