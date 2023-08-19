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Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы 19 августа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-o-zvukah-strelby-19-avgusta
Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы 19 августа
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Об этом сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков в соцсетях.

Учения будут проходить в городе-герое 19 августа с 11:00 до 13:00.

«Силами НВМБ будет проводиться проверка практических действий по отражению нападения безэкипажных катеров с выполнением стрельб. Сохраняем спокойствие!» — написал Яменсков во «ВКонтакте».

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