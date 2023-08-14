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Жителей Ленинградского района предупредили о взрывах на авиаполигоне в ближайшие дни

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-leningradskogo-rajona-predupredili-o-vzryvah-na-aviapoligone-v-blizhajshie-dni
Жителей Ленинградского района предупредили о взрывах на авиаполигоне в ближайшие дни
Фото пресс-службы администрации Ленинградского района

С 15 по 18 августа с 14:00 до 22:00 на территории местной военной части будут проводить учения авиации с применением средств поражения.

«Проезд и проход на территорию полигона в это время категорически запрещен. Прошу вас быть внимательными и осторожными», — написал в Telegram глава Ленинградского района Юрий Шулико.

Он попросил местных жителей рассказать об авиаучениях своим детям, чтобы они не заходили на территорию полигона.

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