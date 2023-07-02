В Приморско-Ахтарске жителей испугал громкий звук, похожий на мощный взрыв

В Приморско-Ахтарске 2 июля около 15:30 прозвучал громкий хлопок, похожий на взрыв.

Очевидцы сообщают, что эпицентр звука — в районе местного военного авиадрома, но слышно его было практически по всему городу. В соцсетях также распространяется видео, на кадрах которого видно столб густого дыма за домами.

«По ситуации в Приморско-Ахтарском районе. На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Официальных причин инцидента пока не сообщают. В район происшествия выехали экстренные службы и правоохранители.

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