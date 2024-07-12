Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы 13 и 15 июля

Силы Новороссийской военно-морской базы 13 и 15 июля проведут учения в акватории морского порта.

Военные будут оттачивать действия по отражению атак безэкипажных катеров и дронов. Для этого будут проводиться стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

В связи с этим со стороны моря можно будет услышать звуки стрельбы — 13 июля с 11:00 до 13:00 и 15 июля с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков в Telegram.

Туристов и горожан просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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