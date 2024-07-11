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В Новороссийске 12 июля проведут взрывные работы в карьерах цемзаводов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-12-iyulya-provedut-vzryvnye-raboty-v-karerah-tsemzavodov
В Новороссийске 12 июля проведут взрывные работы в карьерах цемзаводов
Фото из соцсетей

О взрывных работах на территории карьеров цементных заводов сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

Взрывные работы в карьерах цементных заводов «Первомайский» и «Пролетарий» запланированы на 12 июля с 13:00 до 15:00, написал вице-мэр Новороссийска в своем Telegram-канале.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.

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