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Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах в карьере цемзавода

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-o-vzryvnyh-rabotah-v-karere-tsemzavoda
Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах в карьере цемзавода
Фото atakay-cement.ru

Взрывные работы в поселке Верхнебаканском и военные учения со стрельбами на территории Новороссийской военно-морской базы проведут 10 июля.

По данным диспетчера цементного завода «Новоросцемент», в карьере цементного завода «Первомайский» в поселке Верхнебаканском с 12:00 до 16:00пройдут взрывные работы, сообщает МЦУ Новороссийска.

Также 10 июля на территории Новороссийской военно-морской базы с 10:00 до 10:30 будут проводится тренировки с выполнением практических стрельб.

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Читайте также: на двух цемзаводах Новороссийска 4 июля прошли взрывные работы.

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