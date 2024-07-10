Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах в карьере цемзавода

Взрывные работы в поселке Верхнебаканском и военные учения со стрельбами на территории Новороссийской военно-морской базы проведут 10 июля.

По данным диспетчера цементного завода «Новоросцемент», в карьере цементного завода «Первомайский» в поселке Верхнебаканском с 12:00 до 16:00пройдут взрывные работы, сообщает МЦУ Новороссийска.

Также 10 июля на территории Новороссийской военно-морской базы с 10:00 до 10:30 будут проводится тренировки с выполнением практических стрельб.

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

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