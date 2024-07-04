На двух цемзаводах Новороссийска 4 июля будут проводить взрывные работы
Происшествия
04.07.2024 09:24
По информации диспетчера ОАО «Новоросцемент» 4 июля с 14:00 до 16: 00 будут проводиться взрывные работы на цемзаводе «Пролетарий».
Также с 14:00 до 14:00 будут проводить аналогичные работы на цемзаводе «Первомайский» в поселке Верхнебаканском, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска в Telegram.
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