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На двух цемзаводах Новороссийска 4 июля будут проводить взрывные работы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-dvuh-tsemzavodah-novorossijska-4-iyulya-budut-provodit-vzryvnye-raboty
На двух цемзаводах Новороссийска 4 июля будут проводить взрывные работы
Фото atakay-cement.ru

По информации диспетчера ОАО «Новоросцемент» 4 июля с 14:00 до 16: 00 будут проводиться взрывные работы на цемзаводе «Пролетарий».

Также с 14:00 до 14:00 будут проводить аналогичные работы на цемзаводе «Первомайский» в поселке Верхнебаканском, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска в Telegram.

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