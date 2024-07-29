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Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах в цементных карьерах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-o-vzryvnyh-rabotah-v-tsementnyh-karerah
Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах в цементных карьерах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По информации АО «Новоросцемент» взрывные работы запланированы 29 и 30 июля в карьерах «Первомайский» и «Пролетарий».

Взрывные работы в карьере «Первомайский» проведут 29 июля с 13:00 до 16:00.

В карьере «Пролетарий» работы запланированы на 30 июля с 12:00 до 16:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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