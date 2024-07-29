Учения по уничтожению безэкипажных катеров проведут в морпорту Новороссийска

В Новороссийске 29 июля запланированы утренние и вечерние учения с выполнением практических стрельб, а также дообследование и уничтожение взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил замглавы города-героя Александр Яменсков.

Дообследование и уничтожение взрывоопасных предметов силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морпорта Новороссийск планируют провести с 7:00 до 11:00.

В период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта пройдут учения. Силы Новороссийской военно-морской базы отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

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