Артиллерийский снаряд времен войны нашли возле кладбища в Анапе

Боеприпас обнаружил местный житель в лесополосе недалеко от городского кладбища.

Мужчина сообщил о находке в полицию. На место прибыли специалисты ОМОН «Пластун» Росгвардии. Они осмотрели находку и установили, что это 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас уничтожен в карьере с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края.

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