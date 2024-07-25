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Артиллерийский снаряд времен войны нашли возле кладбища в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/artillerijskij-snaryad-vremen-vojny-nashli-vozle-kladbishha-v-anape
Артиллерийский снаряд времен войны нашли возле кладбища в Анапе
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Боеприпас обнаружил местный житель в лесополосе недалеко от городского кладбища.

Мужчина сообщил о находке в полицию. На место прибыли специалисты ОМОН «Пластун» Росгвардии. Они осмотрели находку и установили, что это 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас уничтожен в карьере с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края.

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