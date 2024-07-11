Более 60 боеприпасов нашли в плодовом саду под Новороссийском

Необычную находку сделали накануне в станице Неберджаевской.

При выкорчевывании старых деревьев в плодовом саду рабочие заметили подозрительные предметы. Они сообщили об этом в правоохранительные органы.

Прибывшие на месте сотрудники ОМОН «Пластун» обследовали место и обнаружили арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Там нашли: две авиационные бомбы весом по 50 кг каждая, 61 минометную мину, две ручные гранаты Ф-1 и артиллерийский снаряд.

Все снаряды, найденные в плодовом саду, вывезли в карьер и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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