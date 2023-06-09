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Жителей Новороссийска предупредили о взрывах в карьере

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-o-vzryvah-v-karere
Жителей Новороссийска предупредили о взрывах в карьере
Фото из соцсетей

Об этом 9 июня сообщил заместитель главы города-героя Александр Яменсков.

«Внимание, сегодня с 13:00 до 14:00 будут проводиться взрывные работы на карьере», — написал он в соцсетях.

Вице-мэр Новороссийска призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие. Карьер, где будут проводить взрывные работы, находится на Маркотхском хребте.

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