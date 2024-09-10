Жителей Новороссийска предупредили о взрывах и учебной стрельбе 10 сентября

Во вторник в карьере цементного завода «Первомайский» в поселке Верхнебаканском с 12:00 до 15:00 будут вести взрывные работы.

Кроме того, в этот же день утром и вечером пройдут стандартные учения сил Новороссийской ВМБ. Военнослужащие в акватории морского порта будут отрабатывать защиту города от атаки вражеских БПЛА и БЭК.

На время учений с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 будут слышны выстрелы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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