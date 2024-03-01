Жителей Новороссийска предупредили о выстрелах 2 марта

В субботу в акватории Черного моря в районе Восточного мола силы Новороссийской военно-морской базы проведут учебно-тренировочные мероприятия.

В связи с этим с 11:00 до 13:00 можно будет услышать звуки стрельбы со стороны Цемесской бухты, сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя призвали соблюдать спокойствие при звуке выстрелов и доверять информации только из официальных источников.

Читайте также: громкий хлопок в небе вновь напугал жителей Краснодара днем 27 февраля. В ЕДДС города уточнили, что в службу не поступало сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях. В небе посторонних воздушных судов не зафиксировано, вспышек в городе не наблюдалось.