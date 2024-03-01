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Жителей Новороссийска предупредили о выстрелах 2 марта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-o-vystrelah-2-marta
Жителей Новороссийска предупредили о выстрелах 2 марта
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

В субботу в акватории Черного моря в районе Восточного мола силы Новороссийской военно-морской базы проведут учебно-тренировочные мероприятия.

В связи с этим с 11:00 до 13:00 можно будет услышать звуки стрельбы со стороны Цемесской бухты, сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя призвали соблюдать спокойствие при звуке выстрелов и доверять информации только из официальных источников.

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