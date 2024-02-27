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Громкий хлопок в небе вновь напугал жителей Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gromkij-hlopok-v-nebe-vnov-napugal-zhitelej-krasnodara?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Громкий хлопок в небе вновь напугал жителей Краснодара
Фото "Кубань 24"

Громкий звук услышали 27 февраля около 13:30 жители Комсомольского и Пашковского микрорайонов.

«В ЕДДС города не поступало сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях. В небе посторонних воздушных судов не зафиксировано, вспышек в городе не наблюдалось», — сообщает МЦУ Краснодара.

Там также напомнили, что актуальную и достоверную информацию можно получить только из официальных источников.

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