Громкий хлопок в небе вновь напугал жителей Краснодара
Общество
27.02.2024 14:43
Громкий звук услышали 27 февраля около 13:30 жители Комсомольского и Пашковского микрорайонов.
«В ЕДДС города не поступало сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях. В небе посторонних воздушных судов не зафиксировано, вспышек в городе не наблюдалось», — сообщает МЦУ Краснодара.
Там также напомнили, что актуальную и достоверную информацию можно получить только из официальных источников.
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