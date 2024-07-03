Жителей Новороссийска предупредили о вечерних учения со стрельбами 4 июля

В четверг 4 июля силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения в акватории морского порта города-героя.

Военные будут оттачивать действия по отражению атак безэкипажных катеров и дронов. Планируют провести стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

В связи с этим со стороны моря жители и гости города могут услышать звуки стрельбы с 21:00 до 23:00, сообщает МЦУ Новороссийска.

Туристов и горожан просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Читайте также: Минобороны показало видео уничтожения морских дронов ВСУ возле Новороссийска.