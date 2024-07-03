Жителей Новороссийска предупредили о вечерних учения со стрельбами 4 июля
Общество
03.07.2024 13:15
В четверг 4 июля силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения в акватории морского порта города-героя.
Военные будут оттачивать действия по отражению атак безэкипажных катеров и дронов. Планируют провести стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
В связи с этим со стороны моря жители и гости города могут услышать звуки стрельбы с 21:00 до 23:00, сообщает МЦУ Новороссийска.
Туристов и горожан просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.
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