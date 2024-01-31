Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах в порту 31 января

Звуки выстрелов можно будет услышать в акватории морского порта с 11:00 до 13:00.

Это связано с тем, что силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения с выполнением стрельб.

Жителей и гостей города-героя попросили соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных источников, сообщает МЦУ Новороссийска.

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