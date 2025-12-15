Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах в морпорту 16 декабря

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения в акватории морского порта во вторник с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 16:00.

Военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Будут выполняться практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

При проведении стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств. В том числе судов, не подлежащих госрегистрации, прогулочных, спортивных, парусных, надувных плавсредств и плавсредств для занятий спортом на воде. К ним относятся гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги. Кроме того запрещены все виды подводных работ и водолазные спуски в том числе с берега, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

