Учения по эвакуации с канатной дороги прошли в Горячем Ключе
Общество
10.12.2025 08:42
В курортном городе проведены тренировочные учения спасателей по эвакуации людей с канатной дороги.
Спасатели Краснодарского отряда службы Кубань-СПАС совместно с персоналом объекта отработали сценарий аварийной остановки из-за технической неисправности.
Все действия завершились успешно, а все участники были эвакуированы.
Читайте также: первый фуникулер российского производства появится в Геленджике летом 2026 года. Уникальную систему, адаптированную к сложному рельефу и агрессивному морскому климату, произвели в Подмосковье.
На разработку проекта, технической документации, производство и сборку ушло 1,5 года. Работы по установке фуникулера в городе-курорте запланированы на лето.