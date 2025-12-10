Учения по эвакуации с канатной дороги прошли в Горячем Ключе

В курортном городе проведены тренировочные учения спасателей по эвакуации людей с канатной дороги.

Спасатели Краснодарского отряда службы Кубань-СПАС совместно с персоналом объекта отработали сценарий аварийной остановки из-за технической неисправности.

Все действия завершились успешно, а все участники были эвакуированы.

Читайте также: первый фуникулер российского производства появится в Геленджике летом 2026 года. Уникальную систему, адаптированную к сложному рельефу и агрессивному морскому климату, произвели в Подмосковье.

На разработку проекта, технической документации, производство и сборку ушло 1,5 года. Работы по установке фуникулера в городе-курорте запланированы на лето.

