Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах в море вечером 13 декабря

Учебные стрельбы проведут в акватории Цемесской бухты с 21:00 до 23:00.

Учения будут проводить силы Новороссийской военно-морской базы в восточной части бухты.

Жителей и гостей Новороссийска призвали соблюдать спокойствие при звуке выстрелов и доверять только официальной информации.

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