В Краснодаре 15 декабря включат сирены, предупреждающие об опасности

Мэрия краевого центра в этом году начала комплексную модернизацию систем оповещения населения.

Для этого установили дополнительные электросирены, предупреждающие об опасности. Их технический запуск выполнят 15 декабря в 15:00. При этом остальные сирены в городе включать не будут.

Жителей и гостей краевого центра призвали не реагировать на звук сирен днем 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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