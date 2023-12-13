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В Краснодаре 15 декабря включат сирены, предупреждающие об опасности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-15-dekabrya-vklyuchat-sireny-preduprezhdayushhie-ob-opasnosti
В Краснодаре 15 декабря включат сирены, предупреждающие об опасности
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мэрия краевого центра в этом году начала комплексную модернизацию систем оповещения населения.

Для этого установили дополнительные электросирены, предупреждающие об опасности. Их технический запуск выполнят 15 декабря в 15:00. При этом остальные сирены в городе включать не будут.

Жителей и гостей краевого центра призвали не реагировать на звук сирен днем 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: аэропорт Краснодара может открыться после 15 декабря. В этот день планируют выполнить тестовый рейс, по результатам которого примут решение о возможности открытия аэропорта.

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