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Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах в бухте 30 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-o-strelbah-v-buhte-30-dekabrya
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах в бухте 30 декабря
Фото "Кубань 24"

В этот день силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения в акватории Цемесской бухты.

В связи с этим, в период с 11:00 до 13:00 военные моряки выполнят учебные стрельбы в Черном море.

Жителей и гостей Новороссийска призвали сохранять спокойствие, не паниковать и доверять только официальным источникам информации.

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