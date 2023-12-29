Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах в бухте 30 декабря

В этот день силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения в акватории Цемесской бухты.

В связи с этим, в период с 11:00 до 13:00 военные моряки выполнят учебные стрельбы в Черном море.

Жителей и гостей Новороссийска призвали сохранять спокойствие, не паниковать и доверять только официальным источникам информации.

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