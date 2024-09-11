Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах на территории школы 11 сентября

Учебные стрельбы будут проходить на базе учебного тира центра «Авангард», расположенного на территории школы № 29.

Звуки стрельбы из-за соревнований в районе школы можно будет услышать с 10:00 до 17:00.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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