Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах на территории школы 11 сентября
Общество
11.09.2024 09:49
Учебные стрельбы будут проходить на базе учебного тира центра «Авангард», расположенного на территории школы № 29.
Звуки стрельбы из-за соревнований в районе школы можно будет услышать с 10:00 до 17:00.
Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
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