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Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах на территории школы 11 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-o-strelbah-na-territorii-shkoly-11-sentyabrya
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах на территории школы 11 сентября
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Учебные стрельбы будут проходить на базе учебного тира центра «Авангард», расположенного на территории школы № 29.

Звуки стрельбы из-за соревнований в районе школы можно будет услышать с 10:00 до 17:00.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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