Учения по безопасности провели в школах, колледжах и детских садах в Сочи

Сотрудники экстренных служб, охранники и учителя отрабатывали схему совместных действий при захвате заложников.

Во всех российских школах прошли масштабные антитеррористические учения. По легенде, в одной из сочинских школ трое преступников через забор проникли в учреждение, один из охранников успел нажать тревожную кнопку, однако его и учителей взяли в заложники. Директор школы успел сделать предупреждение по громкой связи.

На место сразу же прибыла группы задержания. Преступников быстро обезвредили, учителей и охрану освободили. Затем кинологи обследовали корпуса школы.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — так по школьной системе оповещения дали старт второму этапу учений. По легенде, возле школы заметили группу беспилотников. Педагоги укрылись в бомбоубежище, оборудованном в подвале. После завершения учений подвели итоги.

«Сегодня с нами были наши силовики, ОМОН, Росгвардия, МЧС, УВД. Все вместе мы посмотрели, каким образом можно спасти коллектив в случае террористической угрозы. Мы делаем все для того, чтобы наши дети были максимально защищены», — подчеркивает начальник управления по образованию и науке Сочи Ольга Медведева.

«Мне было отрадно видеть, что коллектив помнит инструкцию, помнит алгоритм. Каждый знает, что делать, куда бежать и какие его действия. Закрепили пройденный многократно материал», — рассказывает директор школы № 19 Сочи Владимир Сидоркин.

Все общеобразовательные учреждения Сочи оснащены тревожными кнопками для оперативной связи с сотрудниками вневедомственной охраны, которые по регламенту прибывают молниеносно и обеспечивают безопасность.

«Сегодня проводились учебно-тренировочные занятия в преддверии начала учебного года. Были отработаны действия сотрудников разных ведомств, включая и сотрудников Росгвардии. Сотрудники грамотно действовали, заложники не пострадали, захватчики сдались», — сообщает начальник дежурной части Центра оперативного управления вневедомственной охраны по Сочи Росгвардии Александр Ремезов.

Аналогичные учения прошли во всех школах, колледжах, детских садах и учреждениях дополнительного образования города-курорта.