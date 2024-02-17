Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах 17 февраля

Силы Новороссийской военно-морской базы в субботу проводят учения в районе Восточного мола.

В связи с этим с 11:00 до 13:00 можно будет услышать звуки стрельбы со стороны Цемесской бухты.

Жителей и гостей города-героя попросили сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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