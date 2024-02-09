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Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах 10 февраля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-o-strelbah-10-fevralya
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах 10 февраля
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В этот день силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения в акватории морского порта.

В связи с этим в городе-герое с 11:00 до 13:00 можно будет услышать звуки боевых  стрельб со стороны Цемесской бухты.

Жителей и гостей Новороссийска призвали соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных источников, сообщает пресс-служба администрации города.

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