Жителей Новороссийска предупредили о ночных стрельбах 12 марта

Силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения в Цемесской бухте.

В связи с этим в городе можно будет услышать звуки стрельбы с 21:00 до 22:00 со стороны моря в Восточном районе, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей Новороссийска призвали соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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