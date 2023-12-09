Жителей Новороссийска испугали учения со звуками стрельбы и взрывов

В первой половине дня 9 декабря жители города-героя в разных районах услышали выстрелы и грохот. Записи попали в соцсети.

Жители Новороссийска сначала испугались, а потом возмутились, что об учениях не предупреждали.

— Я думаю, кто стреляет, что за звуки, что происходит…

— А вы сколько в городе проживаете?.. Каждую субботу они проводятся уже давно…

Позже в МЦУ Новороссийска подтвердили, что это действительно были учения, которые проводятся регулярно.

«Каждую субботу с 11:00 до 13:00 будут проводиться учения со стрельбами у Новороссийской военно-морской базы», — сообщается в Telegram-канале МЦУ Новороссийска.

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