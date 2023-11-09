Горящий самолет потушили в закрытом аэропорту Краснодара во время учений

Тактико-специальные учения прошли 9 ноября на территории тренировочного полигона международного аэропорта Краснодара им. Екатерины Великой.

По легенде учений, у пассажирского самолета при заходе на посадку не выпустилась передняя стойка шасси. После получения этой информации персонал воздушной гавани, спасатели и медики начали готовиться к встрече самолета в режиме экстренной ситуации, чтобы предотвратить трагедию.

Для этого взлетную полосу покрыли специальной пеной, которая позволяет предотвратить появление искр. После приземления воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и повредило полукрыло. Это привело к пожару на борту.

В этот момент спасатели отработали эвакуацию пассажиров, развернули полевой госпиталь и оказали первую помощь «пострадавшим». Горящий самолет потушили.

Подобные учения в аэропортах проводят как минимум раз в полгода для проверки готовности аварийно-спасательной команды воздушной гавани. В роли пострадавшего самолета выступил Як-42, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Краснодара.

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