Жителей многоквартирного дома в Ейске затопило после ливня

В этой многоэтажке регулярно подтапливает около 13 квартир. В программу досрочного капремонта жилой дом не попал из-за ошибки управляющей компании.

Больше всего после недавнего дождя пострадала квартира Виктории Симбаевой. Семья с двумя детьми вложила в недвижимость с готовым ремонтом маткапитал и ипотеку.

«Мне сказали, что это мой потолок протекает, поэтому никто ущерб возмещать не будет, управляющая компания не обязана возмещать», — пожаловалась Виктория Симбаева.

Инженер управляющей компании Сергей Бурдюгов показал доказательство того, что жильцов не оставили в беде, но собственники квартир называют такой ремонт вялотекущим.

«Она изжила себя уже эта крыша. Только капитальный ремонт поможет. Мы делаем латочный ремонт», — сказал Бурдюгов.

Средства на капремонт собственники квартир могут собрать двумя способами. Первый: несколько домов соберут деньги, которые попадут в фонд капремонта. Второй: люди могут перевести собранные средства на спецсчет, но тогда остальные дома не смогут софинансировать этот ремонт.

«Они могут получить субсидию — софинансирование 30 на 70% к тем средствам, которые они уже собрали, чтобы провести внепланово капитальный ремонт», — отметила начальник отдела фонда капремонта по Ейскому, Щербиновскому и Староминскому районам Анастасия Жмурко.

В фонде добавили, что управляющая компания дважды подала техническое заключение с ошибками, упустив возможность внепланово отремонтировать обветшавшую кровлю.

«Оказывается, что мы не попадаем. Никто не сказал, что документы были неправильно сделаны. Мы надеемся, что дом должен попасть в 2026 году», — сказала директор управляющей компании Елена Состина.

В очереди на капремонт проблемный дом стоит под номером 49. Это значит, что в следующем году денег у фонда может на него не хватить. Собственники квартир уже направили жалобу в прокуратуру.

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