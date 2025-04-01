Затяжные дожди приостановили сев яровых культур на Кубани

В Краснодарском крае после дождей грунтовые дороги развезло, из-за чего техника не может проехать, поэтому в полях работа застыла. При этом аграрии такому раскладу рады.

Дожди смывают пыль, которую принесли суховеи, почва впитывает влагу, растения отвечают бурным ростом.

«За две недели пшеница раскустилась до трех побегов. Но из-за такой влажной погоды сорняки могут обогнать культурные растения в развитии, поэтому сейчас аграрии будут торопиться с прополкой», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

За март в Ейском районе выпало 28 мм осадков при норме в 36 мм. В прошлом году в марте поля получили всего 3 мм осадков. Руководитель сельхозпредприятия Сергей Михайлов отметил, что сейчас агрономы воспринимают дождь как благо.

«Полностью до корней достала влага — все в грязи. Для пшеницы это вообще замечательно. Агрономы радуются, а культуры, которые посеяны в поле, радуются еще больше», — добавил Сергей Михайлов.

Однако у такой погоды есть и обратная сторона. Два года назад земледельцы пережили негативный опыт. Тогда затяжные дожди не давали технике выйти в поля. Весенняя посевная затянулась до середины мая. Особо опасна такая влажная погода для уже цветущих вишен, черешен, слив и персиков.

«Есть риск возникновения у них грибковых заболеваний — в частности монилиоз. Это опасное грибковое заболевание, которое может унести урожай», — сказал генеральный директор Союза садоводов Кубани, кандидат сельскохозяйственных наук Николай Щербаков.

Для рисоводов сейчас все складывается благополучно. Воды достаточно для залива в рисовые чеки. Почву готовят, сев планируют начать в конце апреля.

«Рис сеется очень быстро, заливать его немного сложнее — нужны положительные температуры. Мы надеемся, в апреле такая погода будет», — подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев.

Яровой сев пока идет с опережением графика. Из 1,8 млн га посеяли уже почти треть.

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