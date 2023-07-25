Жителей многоквартирного дома в Анапе эвакуировали из-за пожара на последних этажах

Возгорание произошло 25 июля около 11:20 в 16-этажном доме на улице Адмирала Пустошкина.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как последние этажи дома заволокло плотным черным дымом.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 11:26. Спасатели прибыли на место и установили, что возгорание произошло на площади 70 кв. м. В 11:52 пожар локализовали на площади 80 кв. м. Жителей квартир эвакуировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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