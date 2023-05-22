Жителей Ленинградского района предупредили о взрывах на военном полигоне в ближайшие дни

Это связано с тем, что с 23 по 26 мая на территории войсковой части 55575 в станице Ленинградской пройдут авиационные учения.

В эти дни военные летчики будут поражать намеченные цели на мишенном поле с применением авиационных средств поражения. Из-за этого местные жители могут услышать звуки взрывов.

«Внимание! Полеты авиации! В период проведения полетов категорически запрещено нахождение людей на территории полигона», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинградского района.

Читайте также: момент предположительной атаки беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае попал на видео. Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района загорелся утром 3 мая. Объем горящего топлива составил 20 тыс. куб. метров. Площадь пожара — 1,2 тыс. кв. метров.