Момент предположительной атаки беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае. Видео

Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района загорелся утром 3 мая. Объем горящего топлива составил 20 тыс. куб. метров. Площадь пожара — 1,2 тыс. кв. метров.

По информации источника ТАСС в экстренных службах региона, резервуар с нефтепродуктами в Волне загорелся в результате падения БПЛА.

Позже в соцсетях появилось видео предположительно атаки беспилотников на нефтебазу в Темрюкском районе. Его опубликовал журналист Владимир Соловьев. Официального сообщения о причинах крупного пожара на территории нефтебазы от оперативных служб пока не поступало.

Возгорание на территории нефтяной базы тушили 188 человек, 51 единица техники и 5 пожарных поездов. В результате происшествия никто не пострадал. Губернатор Краснодарского края взял ситуацию с ЧП в Темрюкском районе под личный контроль.

Читайте также: Вениамин Кондратьев опубликовал видео с места тушения пожара на нефтебазе в Краснодарском крае.