Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Момент предположительной атаки беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-seti-poyavilos-video-predpolozhitelno-ataki-bespilotnikov-na-neftebazu-v-krasnodarskom-krae
Видео t.me/SolovievLive

Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района загорелся утром 3 мая. Объем горящего топлива составил 20 тыс. куб. метров. Площадь пожара — 1,2 тыс. кв. метров.

По информации источника ТАСС в экстренных службах региона, резервуар с нефтепродуктами в Волне загорелся в результате падения БПЛА.

Позже в соцсетях появилось видео предположительно атаки беспилотников на нефтебазу в Темрюкском районе. Его опубликовал журналист Владимир Соловьев. Официального сообщения о причинах крупного пожара на территории нефтебазы от оперативных служб пока не поступало.

Возгорание на территории нефтяной базы тушили 188 человек, 51 единица техники и 5 пожарных поездов. В результате происшествия никто не пострадал. Губернатор Краснодарского края взял ситуацию с ЧП в Темрюкском районе под личный контроль.

Читайте также: Вениамин Кондратьев опубликовал видео с места тушения пожара на нефтебазе в Краснодарском крае.

Статьи
Меню на неделю на работу: что положить в контейнер?
Меню на неделю на работу: что положить в контейнер?
Когда празднуют День радио: история и традиции
Когда празднуют День радио: история и традиции
15 распространенных мифов о ВИЧ и СПИД
15 распространенных мифов о ВИЧ и СПИД
Что можно, нежелательно и запрещено перед анализом крови
Что можно, нежелательно и запрещено перед анализом крови
Пять новых сериалов мая 2023
Пять новых сериалов мая 2023
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях