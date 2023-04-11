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Жителей Ленинградского района предупредили о взрывах на военном полигоне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-leningradskogo-rajona-predupredili-o-vzryvah-na-voennom-poligone
Жителей Ленинградского района предупредили о взрывах на военном полигоне
Фото пресс-службы администрации Ленинградского района

С 11 апреля на территории войсковой части 55575 в станице Ленинградской стартовали полеты авиации, которые продлятся до 14 апреля.

В эти дни самолет будут применять авиационные средства поражения на мишенном поле. В результате отработки авиаударов жители станицы могут услышать звуки взрывов.

«Внимание! Полеты авиации! В период проведения полетов категорически запрещено нахождение людей на территории полигона!», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинградского района.

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