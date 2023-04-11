Жителей Ленинградского района предупредили о взрывах на военном полигоне
Общество
11.04.2023 13:56
С 11 апреля на территории войсковой части 55575 в станице Ленинградской стартовали полеты авиации, которые продлятся до 14 апреля.
В эти дни самолет будут применять авиационные средства поражения на мишенном поле. В результате отработки авиаударов жители станицы могут услышать звуки взрывов.
«Внимание! Полеты авиации! В период проведения полетов категорически запрещено нахождение людей на территории полигона!», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинградского района.
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