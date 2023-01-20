Жителей Анапы напугали звуки выстрелов из воинской части

Жители курорта 20 января услышали звуки выстрелов и сообщили об этом в экстренные службы города.

Ситуацию с выстрелами прокомментировали в Муниципальном центре управления Анапы. Оказалось, что стреляли на территории воинской части Воздушно-десантных войск на улице Тургенева. Сейчас там проходят плановые учения.

«Анапа может спать спокойно, пока наши защитники оттачивают свое мастерство», — говорится в сообщении МЦУ.

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