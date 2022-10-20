В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Внезапные учения провели 19 октября в школе № 1. Согласно запланированной легенде тренировок, в здание ворвались вооруженные автоматами люди, объявили о захвате и начали стрелять. По словам родителей, дети о таких учениях не знали, думая, что будет отрабатываться только эвакуация, а потому сильно испугались.

Возмущенные родители обратились за разъяснениями к администрации города. В Telegram-канале мэра Геленджика Алексея Богодистова они попросили прокомментировать учебную стрельбу в школе.

«А если бы кто-то выпрыгнул со второго этажа или приступ эпилепсии? Кто будет за это отвечать? В управлении образования сегодня ответили: «Все должно было быть спонтанно, чтобы они научились себя вести в таких ситуациях, или вы хотите, чтобы вашего ребенка застрелили?» Это нормальный ответ?», — спросили в комментариях.

Родители рассказали, что их предупреждали только о тренировках по эвакуации. Алексей Богодистов пообещал разобраться в ситуации.

«Согласен с вами. Не то время сейчас для такой спонтанности. Разберемся», — ответил он в комментариях под обсуждением ситуации.

В МЦУ Геленджика сообщили, что учения в этом году пройдут во всех школах города.

Главной целью этих занятий является практическая отработка правил поведения в случае ЧС. Сообщается, что тренировки проводят с соблюдением всех мер безопасности.

«Информация о мероприятиях была доведена до сведения всех работников образовательных организаций, работников охранных предприятий и до подразделений МВД, МЧС и ФСБ. В данном случае отрабатывалась ситуация при возможном вооруженном проникновении на территорию объекта образования и захвата заложников. С учителями был проведен инструктаж. Учащимся школы по системе оповещения разъяснили, что проводится тренировка, и дали инструктаж по действиям», — говорится в сообщении МЦУ Геленджика.

Такие занятия провели уже в шести школах города. По результатам занятий директорам дополнительно доведут информацию о необходимости предварительных занятий и обучению школьников правилам поведения при ЧС.

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