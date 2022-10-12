В Мостовском районе из-за ложной угрозы минирования проверили все школы

Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Днем 11 октября поступило сообщение с угрозой о минировании нескольких школ. Об этом сообщили в администрации Мостовского района.

Сообщение о «минировании» поступило на электронную почту Мостовского суда. Информацию об этом сразу передали в Единую дежурно-диспетчерскую службу Мостовского района.

«Учащиеся и педагогический состав учебных заведений были оперативно эвакуированы. Проверку общеобразовательных учреждений на наличие взрывных устройств в течение дня провели сотрудники ОМВД России по Мостовскому району. Факты минирования не подтвердились», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Мостовского района.

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