В Мостовском районе из-за ложной угрозы минирования проверили все школы
Происшествия
12.10.2022 10:17
Днем 11 октября поступило сообщение с угрозой о минировании нескольких школ. Об этом сообщили в администрации Мостовского района.
Сообщение о «минировании» поступило на электронную почту Мостовского суда. Информацию об этом сразу передали в Единую дежурно-диспетчерскую службу Мостовского района.
«Учащиеся и педагогический состав учебных заведений были оперативно эвакуированы. Проверку общеобразовательных учреждений на наличие взрывных устройств в течение дня провели сотрудники ОМВД России по Мостовскому району. Факты минирования не подтвердились», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Мостовского района.
Читайте также: днем 11 октября в ЕДДС Динского района поступило сообщение с угрозой о минировании всех школ.
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