В Динском районе проверили все школы из-за ложной угрозы минирования
Происшествия
12.10.2022 09:34
Днем 11 октября в ЕДДС Динского района поступило сообщение с угрозой о минировании всех школ. Об этом сообщили в администрации района.
Детей и персонал эвакуировали, экстренные службы проверили здания учреждений.
«В течение дня сотрудники ОМВД России по Динскому району проводили проверку общеобразовательных учреждений на наличие взрывных устройств. Факты о минировании, изложенные в сообщении, поступившем утром 11 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Динского района, не подтвердились», — сообщает пресс-служба администрации Динского района.
Сейчас школы муниципалитета работают штатно.
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