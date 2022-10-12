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В Динском районе проверили все школы из-за ложной угрозы минирования

Происшествия
12.10.2022 09:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-proverili-vse-shkoly-iz-za-lozhnoj-ugrozy-minirovaniya
В Динском районе проверили все школы из-за ложной угрозы минирования
Фото пресс-службы администрации Динского района

Днем 11 октября в ЕДДС Динского района поступило сообщение с угрозой о минировании всех школ. Об этом сообщили в администрации района.

Детей и персонал эвакуировали, экстренные службы проверили здания учреждений.

«В течение дня сотрудники ОМВД России по Динскому району проводили проверку общеобразовательных учреждений на наличие взрывных устройств. Факты о минировании, изложенные в сообщении, поступившем утром 11 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Динского района, не подтвердились», — сообщает пресс-служба администрации Динского района.

Сейчас школы муниципалитета работают штатно.

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